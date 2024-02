Unter dem Arbeitstitel "The Next Level" sind in jüngerer Vergangenheit sechs Episoden einer neuen ARD-Dramaserie entstanden, wie nun bekannt wurde. Das Projekt ist nun frisch abgedreht. Lisa Vicari, die zuletzt etwa in den drei "Dark"-Staffeln eine größere Rolle spielte, ist in dem Format als junge Reporterin Rosa Berhard zu sehen, die sich insbesondere für "dunkle Seiten" begeistert.

Als die Journalistin von der US-Touristin Zofia (Jenny Walser) erfährt, die nach einer Partynacht im Szeneclub 'Reaktor' gestorben ist, beginnt sie zu recherchieren. Auf ihrer Suche nach der Ursache für die Tragödie freundet sie sich mit Zofias Mann Josh (Ben Lloyd-Hughes) an. Obwohl der Witwer eigentlich keine Veröffentlichung möchte, taucht Rosa immer tiefer in das Privatleben des junges Paars ein.



Versprochen wird eine Erzählung in "atemlosem Tempo", von Menschen, die auf der Jagd nach dem „next level“ die Gegenwart verpassen. Pia Strietmann und Julia Langhof haben die sechs Episoden inszeniert. Die Bücher stammen von Alexander Osang (Bearbeitung: Ipek Zübert und Thomas Gerhold). Jakub Bejnarowicz und Simon Dat arbeiteten an der Kamera und fingen somit das Ensemble ein, zu dem neben den schon genannten Schauspielenden auch Jerry Hoffmann, Kailas Mahadevan, Jasmina Kuhnke, Michaela Winterstein, Thorsten Merten, Corinna Kirchhoff, Birge Schade und andere gehören. Gedreht wurde in Deutschland (Berlin, Hamburg/Schleswig-Holstein), aber auch in New York und auf Gran Canaria.

Verantwortliche Produktionsfirma ist die Letterbox Filmproduktion und die Real Film Berlin. ARD Degeto, HR, RBB und NDR haben ko-produziert. Den Weltvertrieb übernimmt Newen Connect. Die deutsch-sprachigen Auslandsrechte liegen bei OneGate Media. Ein Sendetermin für die Dramaserie steht aktuell noch nicht fest.