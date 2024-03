Der zu Jahresbeginn gestartete Free-TV-Sender DF1 baut sein Sport-Portfolio weiter aus und hat sich jetzt in Kooperation mit ServusTV ein weiteres Sportrecht gesichert. Konkret wird der Sender in den kommenden Jahren die MotoGP übertragen.

Anders als in der Vergangenheit werden künftig jedoch nicht mehr alle Rennen im Free-TV zu sehen sein - die Rede ist von zwölf ausgewählten Rennwochenenden, die DF1 pro Saison in Deutschland zeigen wird. Den Auftakt macht der Grand Prix von Portugal, der am 23. und 24. März steigt. Wer alle Rennen der Saison sehen möchte, muss indes dafür bezahlen, denn von diesem Wochenende an wird erstmals Sky die MotoGP übertragen.

Bei DF1 werden die Übertragungen indes von Christian Brugger und Alex Hofmann moderiert, direkt von der Strecken melden sich abwechselnd Alina Marzi und Eve Scheer. Als Experten sind Stefan Bradl, Gustl Auinger und Sandro Cortese im Einsatz.

"Wir sind begeistert, die Free-TV-Rechte der MotoGP ab dieser Saison für den deutschen Markt übernehmen zu dürfen und bedanken uns bei allen Partnern für das Vertrauen in unseren immer noch jungen Sender", sagt David Müller, Geschäftsführer von DF1 Medien. "Mit dieser Zusammenarbeit möchten wir die Leidenschaft für Motorsport in Deutschland weiter fördern und den Fans unvergessliche Rennaction bieten. Verbunden mit unserem Engagement in der Formel E, sehen wir DF1 für die Motorsport-Saison 2024 nun optimal aufgestellt."

In den vergangenen Jahren hatte ServusTV die Rennen der MotoGP exklusiv übertragen. Zum Jahreswechsel stellte der Sender hierzulande jedoch seinen Betrieb ein und konzentriert sich seither auf den österreichischen Markt, wo man die MotoGP auch weiterhin zeigt.