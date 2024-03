am 08.03.2024 - 10:22 Uhr

Nachdem sich "TV total" seit dem Comeback vor mehr als zwei Jahren sehr erfolgreich am Mittwochabend bei ProSieben etabliert hat, arbeitet der Sender jetzt zusammen mit Brainpool an einem Fußball-Ableger, der angesichts der Europameisterschaft im Vorfeld des Turniers ausgestrahlt werden soll.

Unter dem Titel "EM total" hat der Privatsender jetzt für Mittwoch, den 12. Juni um 20:15 Uhr eine zweistündige Spezial-Ausgabe angekündigt, mit der Moderator Sebastian Pufpaff das Publikum auf die zwei Tage später startende Fußball-Europameisterschaft einstimmen will. Details zum Konzept nannte ProSieben zunächst nicht.

"'Home of Spaß' wird 'Home of Fans'. Wer könnte zwei Tage vor Anpfiff besser und treffsicherer auf die UEFA Fußball-Europameisterschaft einstimmen als Sebastian Pufpaff?", so ProSieben-Senderchef Hannes Hiller.

Ganz neu ist die Idee freilich nicht: Auch Pufpaffs Vorgänger Stefan Raab hatte in der Vergangenheit schon einmal "EM total" moderiert - und zwar sogar in einer deutlich höheren Dosis. Vor mittlerweile 20 Jahren hatte er noch an mehreren Abenden pro Woche seine Fußball-Show moderiert. Damals fand die Show während des Turniers statt. Dieser Konkurrenz geht ProSieben im Jahr 2024 aus nachvollziehbaren Gründen jedoch lieber aus dem Weg.