Bereits seit Montag, dem 11. März, können Zuschauerinnen und Zuschauer von "GZSZ", die die Serie im Stream bei RTL+ sehen, solche Modeprodukte kaufen, die einen direkten Bezug zum Inhalt der jeweiligen Folge haben. Möglich wird das durch eine Kooperation von RTL+ mit dem Online-Versandhändler Zalando. Das Angebot ist vorerst nur auf die iOS-App von RTL+ beschränkt. Als technischer Partner bei der Zusammenarbeit fungierte Jay, ein Service der transfermedia aus Potsdam-Babelsberg.

Grob zusammengefasst werden Informationen aus der Produktion der Serie gebündelt, mit dem Angebot von Zalando kombiniert und in Echtzeit in die Streaming-App von RTL+ übertragen. Wenn die Nutzerinnen und Nutzer den Stream pausieren, können sie Modeartikel direkt innerhalb von RTL+ bei Zalando kaufen. "Alle Informationen und auch der gesamte Shoppingprozess sind direkt in der Streaming-App abgebildet. Und das so einfach und intuitiv wie möglich. Wir führen die Zuschauer:innen niemals aus dem Seherlebnis heraus", sagt Peter Effenberg, Gründer von Jay.

Henning Nieslony, Chief Streaming Officer RTL Deutschland, ergänzt: "Wir entwickeln unser All Inclusive Entertainment-Angebot auf RTL+ kontinuierlich weiter. Dabei haben wir das Feedback unserer Kundinnen und Kunden immer genau im Blick. Das Pilotprojekt zu 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' ist dabei besonders spannend für uns, weil es viele häufig geäußerte Wünsche unserer Userinnen und User abdeckt. Wir freuen uns sehr, es nun gemeinsam mit unseren Partnern bei der UFA, Zalando und Jay umzusetzen und daraus neue Erkenntnisse über die Nutzung solcher Angebote zu gewinnen."

Und Matthias Haase, Director Content Solutions bei Zalando SE, ergänzt: "Das Nutzungsverhalten im Mode-E-Commerce verändert sich immer wieder. Deshalb testen wir durchgehend, wie wir mit Inspiration und unterhaltsamen Inhalten rund um Mode und Lifestyle die Bedürfnisse unserer Kund:innen noch besser erfüllen können. Unsere Kund:innen lassen sich auf viele verschiedene Art und Weise inspirieren. Serien und Filme gehören definitiv dazu. Mit dem gemeinsamen Pilotprojekt mit RTL+ können wir diese Inspiration erstmals gepaart mit einem direkten multimedialen Shopping-Erlebnis anbieten. Wir freuen uns darauf zu lernen, wie Kund:innen dieses Erlebnis annehmen."