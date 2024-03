am 18.03.2024 - 17:31 Uhr

Mit ihrer Comedyserie "Die Discounter" gehen die Produktionsfirmen Pyjama Pictures und Kleine Brüder demnächst bereits in die vierte Staffel. Zunächst steht jedoch die Ausstrahlung eines neuen Projekts bevor - diesmal in der ARD-Mediathek. "Player of Ibiza - Nix für Jungs" ist der Titel der Serie, die - ebenso wie "Die Discounter" - im Mockumentary-Stil daherkommen wird.

Wie jetzt bekannt wurde, gibt es die fünfteilige Produktion ab dem 10. Mai zu sehen. Darin geht es um "Trash-TV, Sexismus, Feminismus und fragliche männliche Egos", wie es in der Beschreibung heißt. Im Mittelpunkt stehen fünf Kandidatinnen und Kandidaten einer Realityshow, die sich jedoch alos ganz anders erweist als zunächst gedacht.

In den Hauptrollen sind die Sängerin Lary aka Larissa Sirah Herden ("So wie du bist" ft. MoTrip, "Para - Wir sind King", "King of Stonks"), Bruno Alexander ("Die Discounter", "Der Rebell - Von Leimen nach Wimbledon"), Emil Belton ("Die Discounter", "Intimate"), Arman Kashani ("Rheingold"), Altine Emine ("Tatort", "SOKO Köln"), Rapper Booz Jakob ("Skylines", "Para"), Sammy Scheuritzel ("Tschick", "Dark"), Paula Goos ("Der Usedom-Krim", "Druck") und Martin Brambach ("Tatort", "Parlament") zu sehen.

Die Idee zu der Serie, die aktuell auch im Comedy-Wettbewerb des Serienfestivals Series Mania steht, hatte Ina-Christina Kersten, Regie führten Bruno Alexander, Oskar Belton und Emil Belton. Auf Produzentenseite zeichnen Carsten Kelber und Ina-Christina Kersten verantwortlich, Producer ist Max Mattis. Das Buch stammt von Ellen Holthaus, Miriam Suad Bühler, Bruno Alexander, Emil Belton und Oskar Belton.