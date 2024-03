Bei Legendary Tobis TV, dem 2022 gegründeten Joint Venture des US-Unternehmens Legendary Entertainment und der in Berlin ansässigen Verleiher und Produzenten Tobis, verstärkt man sich mit Maximilian Vetter als Produzent. Er soll dort gemeinsam mit dem Team lokale und internationale Projekte entwickeln und produzieren.

Isabel Hund, Geschäftsführerin von Legendary Tobis TV: "Wir freuen uns sehr, Max an Bord zu haben. Mit ihm haben wir einen überaus kreativen und erfahrenen Produzenten gewinnen können, der mit uns zusammen die Firma weiter ausbauen wird."

Vetter kommt von Wiedemann & Berg, wo er in den vergangenen sechs Jahren unter anderem den Netflix-Film "60 Minutes" von den Filmemachern Oliver Kienle und Philip Koch mit Emilio Sakraya in der Hauptrolle sowie die Serien "Almost Fly" und "Tribes of Europa" produzierte

Maximilian Vetter kommentiert seinen Wechsel so: "Ich freue mich darauf, meine Energie und Ideen in eines der spannendsten Unternehmen im deutschen Markt einbringen zu können und gemeinsam mit Isabel Hund, Timm Oberwelland und den Teams von Legendary und Tobis ein neues Zuhause für großartige Talente und Geschichten aufzubauen."