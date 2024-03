In den vergangenen Jahren war RTL bekanntlich dazu übergegangen, einige seiner Reality-Formate gleich in Doppel- oder gar Dreifachdosierung zu zeigen. Dazu gehörte auch "Bauer sucht Frau International", das in den vergangenen beiden Jahren - ähnlich wie "Bauer sucht Frau" selbst - sowohl den Montag- als auch den Dienstagabend bespielte. In diesem Jahr ändert sich das nun wieder.

So meldet sich die internationale Version der Bauern-Kuppelei mit Inka Bause am Dienstag, den 16. April zurück im linearen Programm von RTL und wird in den folgenden Wochen auch stets nur dienstags zu sehen sein. Bei RTL+ ist die aktuelle Folge jeweils bereits eine Woche zuvor online. Montags steht bei RTL statt der Datingshow zunächst weiterhin "Wer wird Millionär?" auf dem Programm.

Auch die ersten drei der diesmal zu verkuppelnden Bauern hat RTL inzwischen vorgestellt. Mit dabei ist der 63-jährige Andreas, der eigentlich fast 30 Jahre in der IT-Branche gearbeitet hat, ehe er vor fünf Jahren nach Guatemala zog und dort nun eine Kakaoplantage betreibt. In Togo ist der 42-Jährige Philipp auf seiner Selbstversorgungsfarm tätig, nicht ganz so weit entfernt lebt der 46-Jährige Fritz in der Region Ain/Rhône-Alps in Frankreich.

Einen Tag nach "Bauer sucht Frau International" zeigt RTL am 17. April eine neue Folge von "Mario Barth deckt auf", in der es dann unter anderem um Stuttgart 21 und Oberleitungs-LKWs geht. Neben Mario Barth sind Ilka Bessin, Andrea Kiewel, Mike Krüger und Ingo Appelt mit an Bord.