ProSieben hat die Ausstrahlung der finalen "Young Sheldon"-Staffel angekündigt. Die neuen Folgen des siebten und letzten Durchlaufs sind demnach ab dem 15. April immer montags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen. Die 14-teilige Staffel startete erst Mitte Februar in den USA bei CBS, dort sind bislang fünf Episoden gezeigt worden.

ProSieben wird hierzulande wohl 15 Folgen ausstrahlen und das Serienfinale so in zwei Episoden aufteilen. Für die letzten Folgen haben sich die Macherinnen und Macher zudem etwas Besonderes einfallen lassen: "The Big Bang Theory"-Hauptdarsteller Jim Parsons (Sheldon) und Mayim Bialik (Amy) geben sich die Ehre und werden in dem Spin-off auftreten. Noch ist unklar, wie genau das passieren wird.

Und auch Deutschland wird ein wichtiger Teil der kommenden Staffel. Denn zuletzt erhielt der junge Sheldon Sheldon (Ian Armitage) die Möglichkeit, den Sommer an einer Uni in Deutschland zu verbringen. Mit seiner Mutter Mary (Zoe Perry) zieht es ihn also nach Heidelberg. Dort ereilt sie auch die Nachricht eines zerstörerischen Tornados, der ihr zu Hause verwüstet hat. Mary möchte deshalb sofort zurück, doch Sheldon will lieber in Deutschland bleiben.

"Young Sheldon" folgt bei ProSieben am Montagabend damit der US-Serie "Based on a True Story - Sprich oder stirb!", die dort aktuell noch mit überschaubarem Erfolg zu sehen ist. Während die erste Staffel der "The Big Bang Theory"-Spin-offs in Deutschland noch ein großer Erfolg war, ging das Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer danach schnell zurück. Zuletzt pendelte sich der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe jedoch bei etwas mehr als 8 Prozent (vorläufig gewichtet) ein. Die durchschnittliche Reichweite hat die Serie seit dem Start im Jahr 2018 mehr als halbiert, zuletzt sahen rund 800.000 Menschen pro Folge zu.

Ganz zu Ende ist das "Big Bang"/"Young Sheldon"-Serienuniversum auch künftig übrigens nicht, CBS hat bekanntlich ein Sequel zu "Young Sheldon" bestellt (DWDL.de berichtete). Darin stehen dann Sheldons Bruder Georgie (Montana Jordan) und dessen Frau Mandy (Emily Osment) im Mittelpunkt.