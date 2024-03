am 26.03.2024 - 09:00 Uhr

Auch wenn die Fußball-Europameisterschaft erst im Juni steigt, wird die Deutsche Telekom schon am 15. April ihren ersten Fußball-Kanal auf MagentaTV starten. Wie das Unternehmen jetzt ankündigte, soll der Sender Fußball.TV 1 bereits ab dem 15. April auf das Turnier einstimmen. Gezeigt wird bis zum Start der EM ein Mix aus aktuellen Infos, neuen Formate, Sport-Dokus und Höhepunkte der EM-Historie.

Die Reportagen zu den historischen Spielen werden unter anderem von Bela Réthy und Wolff Fuss mit dem "Blick von heute" neu vertont. Dabei kommen bei den "Euro Momenten" MagentaTV-Reporter wie Christian Straßburger, Thomas Wagner und Wolff Fuss, aber auch der langjährige ZDF-Kommentator Legende Bela Réthy zu Wort. Im Format "Analyse-Lab" wiederum sollen Jan Henkel und Manuel Baum in sechs Folgen über den modernen Fußball und herausragende Akteure und Teams sprechen, zudem werden Interviews mit bekannten Trainern geführt. Zum Doku-Programm zählen darüber hinaus unter anderem die Filme "Kroos", "Kroos - Eine Familie und der Fußball" sowie "Schwarze Adler" und "Das Wunder von Berlin - Die wahre Geschichte".

"Wir starten bei MagentaTV ganz bewusst bereits im April in den Fußball-Sommer", sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. "Ganz Deutschland freut sich auf das Sportereignis des Jahrzehnts und wir werden mit inhaltsstarken und unterhaltsamen Formaten auf die UEFA Euro 2024 hinführen, bevor es am 14. Juni in München mit Deutschland gegen Schottland losgeht."

Die Telekom wird sämtliche Spiele der Europameisterschaft live übertragen. Geplant ist, die Partien auf insgesamt drei Sendern zu zeigen, die auch mit zusätzlichen Angeboten wie einem Taktik-Feed und einer Reaction-Show angereichert werden. Ein Großteil der EM-Spiele, darunter sämtliche Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft, wird jedoch im Free-TV zu sehen sein. ARD, ZDF und RTL haben hierfür die entsprechenden Rechte erworben.