Vox hat einen Starttermin für die kommende "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert"-Staffel angekündigt. Demnach kehrt das Format aus dem Hause Bildergarten Entertainment am 23. April zurück auf die Bildschirme. Die frischen Folgen sind dann wie gehabt immer dienstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr bei Vox zu sehen. Damit ist auch klar, dass Vox die Staffel rechtzeitig vor dem Beginn der Fußball-EM Mitte Juni beendet haben wird.

In der neuen und mittlerweile elften Staffel treffen sich erneut sieben Musikerinnen und Musiker in Südafrika, um die Songs der jeweils anderen neu zu interpretieren. Mit dabei sind in diesem Jahr Juli-Frontfrau Eva Briegel, Soul-Sängerin Joy Denalane, Rapper Eko Fresh, Broilers-Frontmann Sammy Amara, Pop-Sänger Emilio und Singer-Songwriter Tim Bendzko. Gastgeber ist erneut Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding. Wie Vox bereits vor einigen Wochen verraten hat, gibt sich Peter Maffay als Special Guest zudem für einen Abend die Ehre, dafür entfällt der Song-Abend von Gastgeber Oerding.

"Sing meinen Song bedeutet für mich ganz viel Inspiration. Ich gehe immer mit viel, viel mehr als ich gekommen bin", sagt Johannes Oerding. Dass seine Songs in der neuen Staffel nicht gesungen werden, dürfte nur eine Randnotiz sein, schließlich waren seine Lieder in den zurückliegenden Jahren regelmäßig im Rahmen des Formats zu hören. Das Special mit Peter Maffay findet am 14. Mai statt, zum Abschluss der Staffel am 11. Juni gibt’s noch die traditionelle Duette-Ausgabe.

Trotz zuletzt merklich gesunkener Quoten ist das Format auch rund zehn Jahre nach dem Start noch ein schöner Erfolg für Vox. Im vergangenen Jahr sahen auf Basis der vorläufig gewichteten Quoten erstmals weniger als eine Million Menschen pro Folge zu. Durch die endgültige Gewichtung der Quoten erhöht sich diese Zuschauerzahl regelmäßig, wobei die Aufschläge im Falle von "Sing meinen Song" zuletzt nicht sehr hoch waren. Hinzu kommen auch noch die Menschen, die die Folgen bei RTL+ sehen. Mit 8,2 Prozent Marktanteil (vorläufig gewichtet) lag das "Tauschkonzert" 2023 aber noch immer recht deutlich über dem Vox-Schnitt.