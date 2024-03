Fünf Jahre nach der Ausstrahlung von "Oktoberfest 1900" soll die Fortsetzung der Serie im kommenden Jahr den Weg ins Fernsehen finden. Die Dreharbeiten für "Oktoberfest 1905", so der Titel, haben jetzt begonnen. Noch bis Mitte Mai sollen vier neue Folgen in Belgien, Nordrhein-Westfalen und Bayern entstehen. Die Ausstrahlung soll voraussichtlich im Herbst 2025 im Ersten und in der ARD-Mediathek erfolgen.

Inhaltlich knüpft die Serie um den unerbittlichen Kampf innerhalb des Brauerei-Clans Hoflinger-Prank an die erste Staffel an: Der Hass in der Familie zwischen Sohn Roman und Schwiegervater Prank eskaliert. So drohen sie, nicht nur ihre Bierburg auf der Wiesn an den undurchschaubaren Konkurrenten Adam Mertz zu verlieren, auch die Ehe und die Liebe zwischen Roman und Clara stehen auf dem Spiel.

Vor der Kamera stehen unter anderem Misel Maticevic, Mercedes Müller, Klaus Steinbacher, Brigitte Hobmeier, Lisa Maria Potthoff, Martina Gedeck und Rainer Bock. In weiteren Rollen sind u. a. Slavko Popadic, Marwin Haas, Max Schmidt, Michael Kranz und Eisi Gulp zu sehen.

Inszeniert wird "Oktoberfest 1905" von Stephan Lacant, die Kamera führt Michael Kotschi. Headautor der Serie ist Ronny Schalk. An den Drehbüchern haben außerdem Dani Merkel, Benjamin Seiler und Dirk Eisfeld mitgeschrieben. Hinter der Serie stehen die Produktionsfirmen Zeitsprung Pictures (Produzenten: Michael Souvignier, Till Derenbach) und Violet Pictures (Produzent: Alexis von Wittgenstein) in Koproduktion mit BR, ARD Degeto Film und MDR, in Zusammenarbeit mit Velvet Films.