Nachdem ProSieben zu Jahresbeginn einen Ausbau seiner Comedystrecke am Mittwochabend angekündigt hat, steht nach "Rent a Comedian" und "Bratwurst & Baklava - Die Show" nun schon der dritte Neustart bereit: Dabei handelt es sich um die "Quatsch Comedy Show", mit der der Sender an die früheren Erfolge des "Quatsch Comedy Clubs" anknüpfen möchte. Die Ausstrahlung soll ab dem 17. April jeweils mittwochs um 21:25 Uhr und damit im Anschluss an "TV total" erfolgen.

Als Gastgeber der "Quatsch Comedy Show" fungieren Tahnee und Khalid Bounouar, die in jeder Folge Stand-up-Comedians begrüßen - dabei stehen sowohl bewährte Stars der Szene als auch Newcomer auf der Bühne. Mit dabei sind demnach unter anderem Chris Tall, Ralf Schmitz, Mirja Boes, Guido Cantz, Abdelkarim, Mirja Regensburg, Michael Mittermeier, Ana Lucia, Sascha Grammel, Lisa Feller und Simon Pearce. Ingmar Stadelmann und Ilka Bessin sollen zugleich regelmäßig in einer eigenen Rubrik zu Gast sein. ProSieben verspricht "Comedy in allen Facetten, mit witzigen Aktionen, Parodien, Musik-Inszenierungen und ganz viel Show".

"Ich freue mich, dass Quatsch mal wieder ins TV einzieht. Gerade in diesen Zeiten ist so viel los und so viel Schwere überall im Raum und in den Herzen der Menschen. Ich glaube, da können wir alle ein bisschen Quatsch ganz gut gebrauchen", so Gastgeberin Tahnee. Und Khalid Bounouar ergänzt: "Das Leben ist ohne Quatsch nicht aushaltbar. Das ist Therapie. Wir brauchen Quatsch. Und zusammen mit Tahnee kann man einfach verrückt sein. Darauf freue ich mich schon sehr: Zwei Comedians, die bescheuert miteinander sein können."

Produziert wird die neue Comedyshow, die den gerade gestarteten Show-Ableger des erfolgreichen Podcasts "Bratwurst & Baklava" ablöst, von Redseven Entertainment in Zusammenarbeit mit Serious Fun.