Bis die NFL in die neue Saison startet, dauert es noch einige Monate. Doch schon Ende April wird in Detroit bekanntlich der NFL Draft stattfinden, der hierzulande auch wieder von Nitro und RTL+ gezeigt wird. Anders als im vergangenen Jahr wird es die Live-Übertragungen diesmal sogar ohne Werbeunterbrechung zu sehen geben, wie RTL jetzt ankündigte.

"Das Draft-Prozedere bringt einige Besonderheiten mit sich, dazu gehört, dass Team-Vertreter innerhalb einer bestimmten Zeit ihre Picks treffen müssen", erklärte ein RTL-Sprecher auf DWDL.de-Nachfrage. "Wir sind in diesem Jahr werbefrei und präsentieren alle Entscheidungen ohne Verzögerungen. Zudem haben wir somit noch mehr Sendungsfläche, die wir für unsere Experten nutzen. Ein Team ist in den USA, alle weiteren Top-Experten via Schalte in Köln und Düsseldorf - mehr geht nicht."

Im vergangenen Jahr hatte RTL den Ärger einiger Fans auf sich gezogen, weil man nicht es nicht immer rechtzeitig schaffte, zum Pick aus der Werbung zurückzukehren. Tatsächlich hatte in der Vergangenheit auch ProSieben mit dieser Herausforderung zu kämpfen - anders als RTL setzte man damals jedoch auf Delays, sodass manche Verspätung nicht weiter auffiel. Dass die Kölner nun gänzlich auf Werbung beim Draft verzichten, dürfte nicht zuletzt eine Kosten-Nutzung-Rechnung sein, schließlich sind die zu erwartenden Werbeeinnahmen in der Nacht ohnehin überschaubar.

Die erste Draft-Runde wird in der Nacht auf Freitag, den 26. April ab 1:00 Uhr sowohl bei Nitro als auch RTL+ zu sehen sein. Der zweite Tag mit der zweiten und dritten Runde wiederum wird ab 0:30 Uhr ausschließlich von RTL+ übertragen. Am dritten und letzten Tag sind die Kölner hingegen nur indirekt an Bord - hier wird auf den Livestream ab 18:00 Uhr im NFL Network verwiesen, den es aber ebenfalls via RTL+ zu sehen gibt.

Vor der Kamera setzen Nitro und RTL+ indes auf auf Sebastian Vollmer, Markus Kuhn, Jan Stecker und Host Mitja Lafere, die sich live aus Detroit melden, während Alex von Kuczkowski, Adrian Franke und Christoph Kröger in Köln stationiert sind. Darüber hinaus werden sich die Experten Patrick Esume und Björn Werner aus dem NFL-Headquarter in Düsseldorf mit ihren Einschätzungen zu Wort melden.