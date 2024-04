Sogenannte "Social-Factuals" wie "Unvergesslich - Unser Chor für Menschen mit Demenz", "Don't stop the music" oder auch "Buchstäblich leben" haben in den zurückliegenden Jahren für ungewöhnliche Akzente in der ZDF-Unterhaltung gesorgt. Auch für dieses Jahr arbeitet der öffentlich-rechtliche Sender an einem neuen Format aus diesem Bereich - und setzt dabei zusammen mit dem im vorigen Jahr neu gegründeten Content Laden, einer Tochterfirma von ZDF Studios, erstmals auf eine Eigenentwicklung.

Das Format hört auf den Titel "Magic Moves" und ist zugleich die erste Zusammenarbeit des ZDF mit den Ehrlich Brothers. Bislang war das erfolgreiche Zauberduo vorwiegend im RTL-Kosmos unterwegs. Entsprechende Pläne hat ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann jetzt in einem Interview mit DWDL.de angekündigt. Die Ausstrahlung soll demnach zum Jahresende an den Adventssamstagen um 19:25 Uhr erfolgen.

© ZDF/Jana Kay Oliver Heidemann

Auch abseits von "Magic Moves" will das ZDF in Zukunft verstärkt auf Factual-Formate setzen. "Factual ist ganz klar bei uns auf dem Vormarsch, wie der anhaltende Erfolg von Formaten wie 'Bares für Rares' oder 'Die Gartenprofis' zeigt", sagt der Unterhaltungschef und kündigt zugleich an, dass der Vorabend-Sendeplatz am Mittwoch um 19:25 Uhr ab 2025 durchgängig mit Factual bespielt werden soll. "Das ist einerseits für die Factual-Produzenten interessant, aber auch für unser Haus, weil die Produktionskosten günstiger als bei anderen Genres sind."

In dem am Dienstag erscheinenden DWDL.de-Interview spricht Oliver Heidemann aber auch unter anderem über einen Ausbau der Comedy-Farbe im ZDF und eine Fokussierung im Show-Bereich - auf Kosten eines Formats mit Johannes B. Kerner. Es sei klar, "dass wir Platz für Neues brauchen", so Heidemann. "Aus diesem Grund konzentrieren wir uns im Quiz-Bereich komplett auf den 'Quiz-Champion' und trennen uns im Gegenzug von 'Da kommst du nie drauf!', auch wenn es eine schöne Erfolgsgeschichte war."

Im Gegenzug soll es jedoch mehr "Quiz Champion"-Ausgaben, die ebenfalls von Johannes B. Kerner präsentiert werden, geben. Daneben arbeitet das ZDF an neuen Factual-Formaten wie die jüngst angekündigte Challenge-Show "Race Across the World" (DWDL.de berichtete).

Das gesamte Interview mit ZDF-Unterhaltungschef OIiver Heidemann lesen Sie am Dienstag bei DWDL.de.