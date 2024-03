am 28.03.2024 - 15:14 Uhr

Bei Springer muss man sich nach einer neuen Chefredakteurin oder einem neuen Chefredakteur für die "Welt am Sonntag" umschauen: Dagmar Rosenfeld wird den Posten abgeben und die "Welt"-Gruppe zum 31. Juli 2024 verlassen, wie Springer selbst mitteilte. Stattdessen wird sie dann neue Herausgeberin von Media Pioneer, dem von Gabor Steingart gegründeten Medienunternehmen, an dem Springer als strategischer Partner eine Minderheitsbeteiligung hält.

Dagmar Rosenfeld wurde 2016 zunächst stellvertretende Chefredakteurin von WeltN24, im März 2019 übernahm sie als Chefredakteurin die Verantwortung für die Tageszeitung "Welt". Als Johannes Boie zum "Bild"-Chefredakteur eilig als Reichelt-Nachfolger an der "Bild"-Spitze installiert wurde, übernahm sie Anfang 2022 die Chefredaktion der "Welt am Sonntag".

Carolin Hulshoff Pol, CEO der "Welt"-Gruppe: "Mit großer Anerkennung für ihre unermüdliche Hingabe und ihren besonderen Einsatz für 'Welt' verabschieden wir uns von Dagmar Rosenfeld. Wir danken ihr von Herzen für ihre herausragende Arbeit und wünschen ihr für ihre Zukunft und diesen nächsten Karriereschritt nur das Beste." Ulf Poschardt, der als übergeordneter Chefredakteur der gesamten "Welt"-Titel fungiert, ergänzt: "Mit ihrem besonderen Gespür für journalistische Geschichten und ihrem konzeptionellen Verständnis für eine erfolgreiche Wochenzeitung hat Dagmar Rosenfeld 'Welt am Sonntag' in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt und das Konzept Sonntagszeitung erfolgreich weiterentwickelt. Wir danken ihr für ihren Einsatz und freuen uns, dass sie Teil der Axel-Springer-Familie bleibt."

Dagmar Rosenfeld selbst kommentiert ihren Wechsel so: "Ich bedanke mich bei der 'Welt'-Redaktion für eine Zusammenarbeit, die von journalistischer Professionalität und Leidenschaft geprägt ist. Dieses Team hat es mir möglich gemacht, die Tageszeitung 'Welt' neu zu konzipieren und die 'Welt am Sonntag' zu einer Zeitung für das gesamte Wochenende weiterzuentwickeln. Es war mir ein Fest und eine Ehre, acht Jahre Teil dieser Redaktion zu sein. Ich danke Axel Springer für das Vertrauen in mich und meine Arbeit."