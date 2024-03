Fast zehn Jahre liegt der TV-Abschied von Stefan Raab inzwischen zurück. Seither hat der Entertainer stets der Versuchung widerstanden, vor die Kamera zurückzukehren, auch wenn er in all den Jahren weiterhin seiner Produzententätigkeit nachging - inzwischen zusammen mit dem ehemaligen ProSieben- und Sat.1-Chef Daniel Rosemann in einer neuen Firma.

Umso überraschender kommt ein 90-sekündiges Video, das Raab am Karfreitag auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte - das erste öffentliche Lebenszeichen seit seinen Live-Auftritten in der Kölner Lanxess-Arena im Herbst 2018.

"Ich hänge hier am See ab und lass' den lieben Gott 'nen guten Mann sein", hört man Raab in dem Film singen, während er von seinem langjährigen Begleiter Elton gesucht wird. Im Ruderboot fährt dieser über einen See - und findet Raab tatsächlich, angelnd am Ufer, umgeben von Wald und Bergen. Die Kamera fängt den TV-Rentner nur von hinten und der Seite ein, wirklich zu Gesicht bekommt man Raab also nicht.

Er müsse mal wieder etwas machen, irgendwas mit Musik, eine geile Show oder ein Kanzlerduell, fordert Elton. Raabs kurze Antwort: "Hab' ich schon!" Ob es denn irgendetwas gebe, was er werden wolle? Raab entgegnet: "Influencer!" Als Beispiel nennt er die Fitness-Influencerin Pamela Reif, die neun Millionen Follower zählt. "Wenn ich neun Millionen hab, versprech' ich dir", so Raab zu Elton, "dann mach ich wieder was! Von mir aus auch Fitnessvideos." Wenn es nicht klappe, müsse Reif weiter Fitnessvideos machen.

Die Zeit dafür ist allerdings denkbar knapp: In nur drei Tagen will Stefan Raab besagte neun Millionen Follower erreichen - ein gewagtes Unterfangen, angesichts von aktuell kaum mehr als 150.000 Menschen, die ihm bei Instagram folgen. Es bleibt also abzuwarten, ob Raab sein ambitioniertes Ziel erreichen wird und was genau er in diesem Fall machen wird. Gut möglich, dass nach Ablauf der drei Tage ein Blick auf den Kalender hilfreich sein könnte: Am Montag ist bekanntlich der 1. April.