15 Jahre ist es her, dass bei Twitter ein Account namens @ZDFonline an den Start ging. Was damals niemand ahnte: Es war gar nicht das ZDF selbst, das dort twitterte, sondern zwei junge User namens Marco Bereth und Michael Umlandt. Die weitere Geschichte ist hinlänglich bekannt - und fand ein Happy End, weil der öffentlich-rechtliche Sender, bis dahin im Umgang mit Social Media nur bedingt auf der Höhe der Zeit, nicht etwa pikiert, sondern ziemlich cool reagierte.

Als es Bereth und Umlandt irgendwann zu heikel wurde, suchten sie nämlich das Gespräch mit dem ZDF und hätten wohl selbst nicht erwartet, was dann passierte: Statt einer Ermahnung oder Klage gab's einen Arbeitsvertrag vom ZDF. "Die beiden haben es uns leicht gemacht, sie zu umarmen", erklärte die damalige Leiterin Neue Medien im ZDF im Jahr 2011 in einem Interview mit Richard Gutjahr, der zuerst über die Köpfe hinter dem ZDF-Account berichtete. Ihr Fazit: "So professionell wie die das machen, könnten wir das gar nicht."

Es ist also ein kleines Stück Sendergeschichte, das jetzt zu Ende geht: Vor wenigen Tagen hat das ZDF entschieden, seinen beachtlichen 1,4 Millionen Follower zählenden Account - längst umbenannt in @ZDF - zu schließen. Bereits am 25. März ist das letzte Posting auf der Plattform, die seit der Übernahme durch Elon Musk X heißt und sich zuletzt zunehmend in eine fragwürdige Richtung entwickelte, erschienen. Ein GIF zeigt ein im Bett liegendes Mainzelmännchen, das das Licht ausmacht - versehen mit dem Hashtag #Mainzelliebe und drei orangefarbenen Herzen.

Auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte eine ZDF-Sprecherin den Schritt. "Unsere Twitter/X-Accounts unterliegen wie alle unsere Social-Media-Aktivitäten einem kontinuierlichen Controlling mit Blick beispielsweise auf Zielgruppe, Performance und Entwicklung der jeweiligen Plattform. Sollten Accounts entsprechende Ziele nicht erreichen bzw. genannte Kriterien nicht erfüllen, werden diese eingestellt." Es ist ein erstaunlich emotionsloses Statement angesichts der schönen Entstehungsgeschichte des ersten ZDF-Accounts bei Twitter, auch wenn sich der Sender freilich nicht komplett von der Plattform zurückzieht, sondern etwa mit "ZDFheute" und der "heute-show" auch weiterhin bei X vertreten bleibt.

Für Marco Bereth und Michael Umlandt hat sich das anfängliche Kapern der Marke ZDF bei Twitter indes gelohnt: Umlandt war nach seinem Job beim ZDF zeitweise sogar für Twitter tätig und hat vor einigen Jahren zusammen mit Moderatorin Dunja Hayali eine Digital-Agentur gegründet. Bereth wiederum ist dem ZDF treu geblieben und arbeitet auch heute noch für den öffentlich-rechtlichen Sender als Social-Media-Redakteur.