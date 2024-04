Nachdem Sky die Ausstrahlung der True-Crime-Doku "Der Parkhausmord - Wer tötete Charlotte Böhringer" ursprünglich für den 28. März angekündigt hatte - der inzwischen aber ohne entsprechende Ausstrahlung verstrichen ist - gibt es nun einen neuen Termin: Am 30. Mai wird der etwa 100 Minuten lange Film bei Sky Crime sowie dann natürlich auch auf Abruf bei Sky und Wow zu sehen sein. Hintergrund seien produktionstechnische Gründe, aufgrund derer der Film zum ursprünglich geplanten Termin noch nicht vorgelegen hatte, heißt es bei Sky.

In dem Film geht es um einen Kriminalfall, der 18 Jahre zurückliegt. Im Mai 2006 wird Charlotte Böhringer, Inhaberin des zentral in der Münchner Innenstadt gelegenen Isarparkhauses, in ihrer über dem Parkhaus gelegenen Penthouse-Wohnung tot aufgefunden. Mit 24 Schlägen gegen den Kopf wurde Böhringer, mehrfache Millionärin und bekanntes Mitglied der Münchner Society, brutal ermordet. Unter Verdacht gerät der später auch in einem Indizienprozess verurteilte Neffe und Erbe, der – inzwischen wieder auf freiem Fuß – die Tat bis heute bestreitet.

Anhand aktueller Erkenntnisse und Entwicklungen will "Der Parkhausmord - Wer tötete Charlotte Böhringer?" ein detailliertes Bild des Mordfalls und seiner Aufklärung zeichnen. Fürsprecher des Urteils, wie etwa die erfahrene Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen, treten darin genauso vor die Kamera wie Skeptiker. Zudem wird auch der Verurteilte in exklusiven Interviews zu Wort kommen und die Geschehnisse aus seiner Sicht beschreiben. Auch der ehemalige Münchner Oberbürgermeister Christian Ude kommt zu Wort.

Gunther Scholz, der sich seit vielen Jahren mit dem Fall beschäftigt, zeichnet verantwortlich für Buch und Regie. Director of Photography ist Alexander Vexler. Produzent ist Emanuel Rotstein von der Produktionsfirma Icon Docs. Executive Producer seitens Sky ist Nico Gammella.