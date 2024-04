am 02.04.2024 - 15:45 Uhr

Seit 2022 haben Davina und Shania Geiss bei RTLzwei ihre eigene Dokusoap, die nun am 22. April in ihre dritte Staffel startet. Der Sendeplatz ist montags um 21:15 Uhr, im Vorlauf sind um 20:15 Uhr die Eltern Robert und Carmen Geiss selbst mit ihrere Dokusoap "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" zu sehen.

Nachdem die beiden ihr Abi inzwischen in der Tasche haben, geht es bei ihnen nun um den Start ins eigene Berufsleben - laut RTLzwei "mit dem Ziel, Papa und Mama stolz zu machen". Ob sie dabei ins Immobilienbusiness der Eltern einsteigen wollen, ist allerdings unklar, Shania liegt das Kunstbusiness offenbar näher. Auch das Familienleben ist aber weiter Thema, so gibt's in den neuen Folgen ein Wiedersehen mit den Großeltern Reinhold und Margret, deren Geburtstage standesgemäß zelebriert werden.

Produziert wird auch der Ableger von Geiss TV. Mit im Schnitt knapp über 5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war auch der Ableger der "Geissens" im vergangenen Jahr ein Erfolg für RTLzwei. Im Schnitt interessierten sich etwas mehr als eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer für das Leben der beiden.