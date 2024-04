© ARD/Uwe Ernst

Allerdings war die Zahl der Jägerinnen und Jäger über die vergangenen Jahre ohnehin immer weiter gestiegen: Mit "Quizgott" Sebastian Jacoby, "Besserwisser" Sebastian Klussmann, "Bibliothekar" Klaus Otto Nagorsnik, "Quizvulkan" Manuel Hobiger, "Generalistin" Adriane Rickel und der "Schlagfertigen" Annegret Schenkel ist die "Quizelite" auch ohne Thomas Kinne noch immer sechs Köpfe stark.

Die neue Staffel von "Gefragt - Gejagt" startet bereits am 13. Mai und damit etwas früher als in den vergangenen Jahren. Am Sendeplatz montags bis freitags um 18 Uhr ändert sich ebensowenig etwas wie an der Moderation: Alexander Bommes führt wie immer durch die Sendung. Geplant sind in diesem Jahr 95 neue Folgen.

Gestartet einst im NDR Fernsehen, ist "Gefragt - Gejagt" inzwischen seit 2015 fester Bestandteil des Vorabendprogramms des Ersten. Die Marktanteile stiegen über die vergangenen Jahre immer weiter an. Die zurückliegende Staffel erreichte im Schnitt rund 2,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und 16,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der Marktanteil erstmals über eine gesamte Staffel hinweg zweistellig aus.