am 04.04.2024 - 08:00 Uhr

Mehr als 100 Folgen seines Formats "Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte" hat DMAX in den zurückliegenden Jahren ausgestrahlt. Doch nun trennen sich die Wege von Dokusoap-Star Michael Manousakis und dem Männersender. Das Hintertürchen, das Marion Rathmann, Programmchefin von Warner. Bros. Discovery, jüngst noch offen ließ, ist inzwischen geschlossen. Denn nun ist klar: Die "Steel Buddies" bekommen eine neue TV-Heimat.

© ProSiebenSat.1/Amelie Niederbuchner Felix von Mengden

Konkret sollen ab Herbst zunächst fünf Folgen von "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald", so der Titel des künftigen Formats, bei Kabel Eins ausgestrahlt werden. Die Produktion übernimmt dann wieder spin TV, wodurch eine "bewährte Herangehensweise" garantiert sein soll. "Es geht nicht darum, das Format neu zu erfinden. Dieser Mikrokosmos im Westerwald lässt sich kaum anders erzählen", sagt Felix von Mengden im DWDL.de-Interview. "Zusätzlich soll der Fokus etwas mehr auf Michaels internationale Projekte gerichtet werden, wenn er beispielsweise in Indonesien oder auf Hawaii seine Big Deals abwickelt."

Anders als bisher sind die Folgen in Zukunft jedoch auf zwei Stunden angelegt. "Das gibt den Geschichten - auch über die restliche Crew - noch mehr Raum als bisher", hofft der Kabel-Eins-Chef. Das Doku-Format "Unsere Bundeswehr" geht im Gegenzug erst mal nicht in die Fortsetzung. Von Mengden: "Auch wenn wir von der Relevanz und Wichtigkeit des Programms nach wie vor überzeugt sind, werden wir es in diesem Jahr pausieren lassen."