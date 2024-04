RTL Deutschland ruft auch in diesem Jahr wieder die "Woche der Vielfalt" aus und widmet sich darin dem Thema "Generationen". Vom 6. bis 12. Mai soll dieses in den Mittelpunkt der Inhaltsangebote gestellt werden. Damit wolle man "Brücken zwischen verschiedenen Altersgruppen schlagen", wie das Unternehmen mitteilte.

© RTL

Die "Woche der Vielfalt" ist aber auch Thema bei Vox, wo in "Shopping Queen" eine Mutter mit ihrer Tochter shoppt und "Das perfekte Dinner" mit Teilnehmenden verschiedener Altersklassen für Gesprächsstoff sorgen will. Ein Schwerpunkt ist außerdem bei Toggo Radio geplant, zudem berichten "Stern", "Brigitte" und Online-Angebote von RTL Deutschland.

"Die Themenwochen unserer Initiative 'Vielfalt verbindet' führen jedes Jahr nachweislich zu mehr gesellschaftlicher Toleranz für Themen, die uns bei RTL Deutschland am Herzen liegen", so Ingrid Heisserer, Chief Human Ressources Officer und Mitglied der Geschäftsführung von RTL Deutschland. "In diesem Jahr möchten wir Brücken zwischen Menschen aller Altersklassen bauen, indem wir das Thema 'Generationen' in den Mittelpunkt unserer crossmedialen Angebote stellen - ein Thema, das uns alle persönlich betrifft und verbindet." Begleitet wird die Themenwoche von einer Marketingkampagne, die darauf abzielt, Vorurteile zwischen den Generationen abzubauen.