Einen Tag nach dem TV-Duell zwischen dem AfD-Politiker Björn Höcke und Mario Voigt, dem CDU-Spitzenkandidat bei der thüringischen Landtagswahl, ist es während einer Live-Schalte des Nachrichtensenders Welt in Erfurt zu einem Zwischenfall gekommen.

Reporter Steffen Schwarzkopf hatte gerade begonnen, über das TV-Duell vom Vortag zu sprechen, da störte ein Mann die Schalte, indem er Schwarzkopf zuerst mit der Hand gegen Kopf schlug und ihm kurz darauf gegen das Ohr schnalzte (die Live-Schalte gibt es bei Welt.de zu sehen). Der Welt-Reporter zeigte sich kurz irritiert, sprach aber zunächst weiter. Im Hintergrund ist zu hören, wie der Kameramann den Mann zur Rede stellt und ihn bittet, mit den Störungen aufzuhören. Kurz ist im Bild zu sehen, wie der Störer einen Mittelfinger vor die Kamera hält, woraufhin der Kameramann auch hier dazwischengeht.

Schwarzkopf, der einem Bericht zufolge bei dem Angriff leicht verletzt wurde, brach schließlich die Schalte vorzeitig ab. Gegen den unbekannten Mann, der auch gegen das Auto der TV-Journalisten gespuckt haben soll, wurde inzwischen Anzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung erstattet, wie eine Polizei-Sprecherin einem "Bild"-Bericht zufolge erklärte.

Starke Quoten für TV-Duell

Die Übertragung des umstrittenen TV-Duells erwies sich indes für Welt als Quoten-Erfolg. Mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer hatten am Donnerstagabend die Übertragung gesehen, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 6,2 Prozent (DWDL.de berichtete). Für Welt war es somit die beste Quote, die der Nachrichtensender jemals in der Primetime verzeichnete.