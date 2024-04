Am gestrigen Abend bejubelte ProSiebenSat.1 in einer überraschenden Pressemitteilung noch den wirtschaftlich guten Start ins Jahr, am Morgen platzte nun die personelle Bombe: Carsten Schwecke, der erst Mitte Oktober zum ProSiebenSat.1-Vermarkter Seven.One Media gekommen war und dort Thomas Wagner an der Spitze abgelöst hatte, verlässt das Unternehmen schon wieder. Dass man nicht im Guten auseinander geht, lässt sich nicht nur an dem kurzen Gastspiel ablesen, sondern vor allem an der Ankündigung, dass er "mit sofortiger Wirkung beurlaubt" werde.

Nach DWDL.de-Informationen gibt es dafür auch einen guten Grund: Carsten Schwecke steht vor einem Wechsel zum Hauptkonkurrenten und wird bei RTL Deutschland anheuern. In Köln will man diese Informationen nicht bestätigen, aber auch nicht dementieren: "Zu Personalien unserer Mitbewerber und Spekulationen äußern wir uns grundsätzlich nicht", so eine Sprecherin von RTL Deutschland auf Anfrage. Zu welchem Zeitpunkt Schwecke in Köln anfangen kann, ist unterdessen ohnehin noch unklar - spannend wird aber vor allem auch, auf welcher Position er sich dort einfügen wird.

Bei ProSiebenSat.1 steht man nun aber vor dem Problem, dass man dort die Geschäftsführung zuletzt ohnehin schon verkleinert hatte. So ist in den letzten Monaten nicht nur Thomas Wagner gegangen, mit Lennart Harendza und Max Klopsch haben auch zwei weitere Geschäftsführer das Unternehmen verlassen. Übergangsweise wird nun Markus Breitenecker, neuestes Vorstandsmitglied und COO der Seven.One Entertainment Group, das Vermarktungsgeschäft gemeinsam mit den noch verbliebenen Seven.One-Geschäftsführern Guido Modenbach und Georg Nitzl führen. Der gerade frisch ausgeschiedene Thomas Wagner wird nochmal für eine "beratende Unterstüzung des Vorstands" reaktiviert.

Für ProSiebenSat.1 kommt diese Unruhe wenige Tage vor einer richtungsweisenden Hautpversammlung zur Unzeit - auch deswegen wird man gestern noch kurzfristig über den guten Jahresstart informiert haben und betont nun, dass das Team der Sales-Direktorinnen und Direktoren über langjährige Erfahrung in der Vermarktung verfüge und man damit trotzdem "hervorragend aufgestellt" sei. Zuletzt hatten Tamara Buss, Ariane Nelles, Christian Cohrs und Stefan Meyer zusätzliche Aufgaben in diesem Bereich übernommen. Komplettiert wird das Sales-Direktoren-Team von Jens Reinhardt und Thomas Ruland.

Bert Habets, Vorstandsvorsitzender von ProSiebenSat.1, verliert in seinem Statement kein Wort über Schwecke, und teilt lediglich mit: "Ich freue mich, dass Markus Breitenecker für die Übergangszeit das Vermarktungsgeschäft gemeinsam mit dem hervorragenden Führungsteam in der Seven.One Media und unseren Tochterfirmen führen wird."

Markus Breitenecker, der in den letzten Jahren das Österreich-Geschäft von ProSiebenSat.1 geführt hatte und erst kürzlich in den Vorstand berufen wurde, steht nun jedenfalls vor einer durchaus überraschenden Aufgabe. Er lässt sich mit den Worten zitieren: "Das erfahrene Sales-Team der Seven.One Media ist bestens aufgestellt und eng mit unseren Werbekunden und Agenturen verdrahtet. Diese Kompetenzen zahlen sich aus: Im ersten Quartal konnten wir bereits schöne Erfolge feiern und spüren durch die konjunkturelle Aufhellung eine Erholung des Werbemarktes, von der wir profitieren. Mein Dank gilt allen Kolleg:innen in der Vermarktung – darauf bauen wir auf!"

Carsten Schwecke bringt langjährige Erfahrung im Vermarktungsbereich mit. Vor seinem kurzen Gastspiel an der Spitze von Seven.One Media war er über sieben Jahre für den Springer-Vermarkter Media Impact tätig, zunächst als Chief Digital Officer, zuletzt bis Anfang 2023 als CEO. Vorherige Stationen waren Travelzoo und die Handelsblatt Media Group.