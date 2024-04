am 17.04.2024 - 10:32 Uhr

Schon seit einiger Zeit kann der Tennis Channel als Streamingdienst hierzulande abonniert werden, nun will die amerikanische Sinclair Broadcast Group, die hinter dem Angebot steht, im deutschsprachigen Raum wachsen. Dafür hat der Tennis Channel nun erstmals einen deutschen Medienmanager verpflichtet.

Wie am Mittwoch bekannt wurde, fungiert Matthias Hahn ab sofort als General Manager DACH. Unter seiner Führung soll perspektivisch am Standort München ein lokales Team aufgebaut werden. Hahn war in der Vergangenheit 15 Jahre lang für Sky Deutschland tätig, vor allem im Bereich Distribution und Partnerships. Anschließend arbeitete er für das Technologieunternehmen XPERI. Dass er daneben auch begeistert Tennis spielt und etwa als Kapitän der Ü45-Nationalmannschaft das deutsche Team zur Bronze-Medaille führte, dürfte bei seinem neuen Arbeitgeber zudem gewiss nicht von Nachteil sein.

"Die Verpflichtung von Matthias, als unseren ersten leitenden Manager in Europa, ist für unser Unternehmen ein Glücksfall", sagte Andy Reif, SVP International and Programming des Tennis Channels. "Die Mixtur aus Businesswissen und Tennisleidenschaft passt perfekt zu unseren ehrgeizigen Zielen." Matthias Hahn: "Als großer Tennis-Fans verfolge ich die Entwicklung des Tennis Channels schon seit vielen Jahren mit großem Interesse und freue mich sehr, die internationale Expansion des Senders mit meiner Expertise und Erfahrung nun mit vorantreiben zu dürfen."

Aktuell zeigt der Streamingdienst neben Live-Inhalten von Turnieren der ATP und WTA auch Ländervergleiche wie den Billie Jean King Cup oder den Davis Cup. Zudem umfasst das Angebot historische Matches und Dokumentationen mit aktuellen Tennisproifis.