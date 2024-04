am 17.04.2024 - 12:18 Uhr

Seit dem vergangenen Wochenende steht Bayer Leverkusen als Deutscher Meister, doch dahinter herrscht noch ein Wettbewerb um den zweiten Platz - ein enges Rennen, schließlich haben sowohl der FC Bayern München als auch der VfB Stuttgart aktuell jeweils 63 Punkte auf dem Konto.

Entsprechend groß dürfte daher die Aufmerksamkeit sein, die auf dem Bundesliga-Spiel zwischen Stuttgart und den Bayern liegen wird. Dieses wird am 32. Spieltag ausgestragen und soll nun auch im Free-TV zu sehen sein. Konkret wird die Begegnung am 4. Mai nicht nur von Sky übertragen, sondern auch von Sat.1, wie jetzt bekannt wurde. Der Privatsender meldet sich ab 15:00 Uhr mit seinem "ran Bundesliga"-Team aus der MHP-Arena in Stuttgart.

Dass Sat.1 die Partie überträgt, ist Teil einer Kooperation, die die Seven.One Entertainment Group bereits 2022 mit Sky Deutschland geschlossen hatte. Die Vereinbarung umfasste insgesamt vier Live-Spiele der Fußball-Bundesliga in den Saison 2022/23 und 2023/24 und wird nun mit der Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München enden.

Aus Quotensicht dürfte die Live-Übertragung für Sat.1 gewiss ein Gewinn sein, schließlich bespielt der Sender sein Programm am Samstag inzwischen für gewöhnlich durchweg mit Wiederholungen. Am zurückliegenden Wochenende erreichte die Dokusoap "Unser Leben, unser Geld" auf dem Sendeplatz um 15 Uhr gerade mal 0,3 Prozent Marktanteil - mit dem Kampf um den Vize-Titel in der Bundesliga ist Anfang Mai weitaus mehr zu erwarten.

Im Mai wird der Ball in Sat.1 zudem noch vier weitere Male rollen, schließlich liegen auch die Rechte an den Relegationsspielen derzeit bei dem Privatsender.