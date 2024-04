am 17.04.2024 - 17:51 Uhr

Wenn am 11. Mai der Eurovision Song Contest stattfindet, dann wird RTL mit einem humorvollen Gegenprogramm versuchen, einige Zuschauerinnen und Zuschauer, die mit dem Musik-Events nichts anfangen können, abzugreifen. Ab 20:15 Uhr wird der Sender ein Ranking-Format mit dem Titel "Die große Lachparade - Die 55 lustigsten Momente vor laufender Kamera" ausstrahlen.

Über dreieinhalb Stunden hinweg verspricht der Privatsender ein Wiedersehen mit Cindy aus Marzahn, René Marik, Kaya Yanar und der berühmten Maulwurf-Handpuppe, die vor einigen Jahren viele zum Lachen brachte. Gezeigt wird aber auch, wie der frühere Fußball-Star David Beckham mit der versteckten Kamera hereingelegt wurde.

Auf frischere Comedy-Ware setzt RTL derweil nur einige Tage später: Am 15. Mai zeigt der Sender um 20:15 Uhr erstmals "Mario Barth präsentiert: Die größten Stars der Comedy". Prominente Comedians sollen dort "ein Stand up Feuerwerk der Extraklasse" zünden, so die Hoffnung von RTL, der neben Gastgeber Mario Barth auf Sascha Grammel, Cindy aus Marzahn, Ralf Schmitz, Guido Cantz und Mike Krüger setzt.

Die Zahl der Stand-up-Shows im deutschen Fernsehen nimmt damit weiter zu: Nachdem jüngst "Night Wash" bei RTLzwei sein Comeback feierte, ist neuerdings die "Quatsch Comedy Show" bei ProSieben zu sehen. Und schon seit einiger Zeit feiert Sat.1 regelmäßig mit dem Format "Die besten Comedians Deutschlands" schöne Erfolge - an diese sollen nun offensichtlich Mario Barth und seine Gäste bei RTL anknüpfen.