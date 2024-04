am 17.04.2024 - 18:30 Uhr

In dieser Saison hatte die UEFA Europa League im RTL-Programm ein festes Lead-In: Das einst aus "TV total" hervorgegangene Quiz "Blamieren oder kassieren", das auch fester Bestandteil von "Schlag den Raab" und "Schlag den Star" war und von ProSieben im Sommer 2022 als eigenständige Show ausgekoppelt wurde. Trotz über neun Prozent Marktanteil setzte ProSieben das Format aber eigenständig nicht fort, sodass ein Jahr später RTL zugriff und somit eine Lücke zwischen Primetimestart um 20:15 Uhr und dem Anpfiff der UEFA-Fußballspiele um 21 Uhr schloss.

Die ersten vier (im vergangenen Herbst) bei RTL gelaufenen Folgen des halbstündigen Ratespiels hatten in der klassischen Zielgruppe noch klar zweistellige Quoten geholt, von diesen Werten zeigte sich die von Elton moderierte Sendung zuletzt ein gutes Stück entfernt. Seit Anfang März holte das Programm zwischen sechseinhalb und achteinhalb Prozent bei den Jüngeren.

Und nicht nur die RTL-Family dürfte Elton mit "offenen Armen" empfangen, in an Ostern veröffentlichten Clips war bereits zu sehen, dass der ehemalige "TV total"-Praktikant auch heute noch in Kontakt mit Stefan Raab steht. Und der hat mit seiner neuen Produktionsfirma Raab Entertainment bekanntlich ja auch einiges vor.