Auch wenn die Quoten des wöchentlichen "Spieleabends" bei RTLzwei derzeit alles andere als gut sind, will der Privatsender weiterhin an der Programmfarbe am Donnerstagabend festhalten. Und der nächste Neustart steht bereits in den Startlöchern: Dabei handelt es sich um die Gameshow "Dinge gibt's...!", bei der Oliver Pocher als Moderator fungiert.

Geplant sind zunächst zwei Ausgaben, die ab dem 9. Mai donnerstags um 21:15 Uhr ausgestrahlt werden - also direkt im Anschluss an "Genial daneben". Zuletzt lief auf diesem Sendeplatz das "Glücksrad", ehe ab der kommenden Woche für zwei Wochen der "Genial daneben"-Ableger "Genial witzig - Das große Witze-Battle" übernimmt. Pocher selbst war jüngst ebenfalls schon auf diesem Sendeplatz mit seiner neuen Show "Ein Haus voller Geld" zu sehen, die jedoch aus Quotensicht nicht überzeugte.

Bei "Dinge gibt's...!" müssen drei prominente Zweier-Teams Gegenstände oder Events nach ihrem Wert einschätzen, also etwa eine seltene Briefmarke, eine antike Keramikvase oder ein Privatkonzert von Helene Fischer. Die Teams wählen Gegenstände aus, setzen sie in verschiedenen Runden gegeneinander und hoffen, die anderen Teams mit ihrem Wert zu übertreffen. Das Team, das am Ende die meisten Stiche gemacht hat, holt den Sieg nach Hause. Produziert wird "Sachen gibt's...!" von der Hamburger Produktionsfirma Fernsehmacher.

Den Sendeplatz am späten Donnerstagabend übernimmt ab dem 9. Mai übrigens das "Glücksrad", allerdings mit alten Folgen. Ab 22:15 Uhr wiederholt RTLzwei noch einmal die erste Staffel der Neuauflage, bei der noch Thomas Hermanns als Moderator auf der Bühne stand.