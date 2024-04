Als Moderator von "Let's Dance" ist Daniel Hartwich derzeit wöchentlich im Einsatz. Nun bekommt er eine weitere Show bei RTL: Am Mittwoch, 29. Mai präsentiert Hartwich um 20:15 Uhr erstmals "Wirklich wahr?! Die Rateshow der verrückten Geschichten". Eine weitere Ausgabe folgt eine Woche später.

In der Sendung treten zwei Promi-Teams in jeweils sechs Runden und einem Finale gegeneinander an. In jeder Spielrunde müssen sie erraten, welche der kuriosen Geschichten oder unglaublichen Tatsachen wahr sind. Dazu verspricht RTL "spaßige Einspieler, kurzweilige Außenreportagen und witzige Experimente", die die Show abrunden sollen.

Die Produktion des Neustarts, der jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung bei RTL+ zum Abruf bereitsteht, übernimmt UFA Show & Factual.