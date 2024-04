am 30.04.2024 - 11:48 Uhr

Der Frankfurter Werbezeitenvermarkter ARD Media beruft Ralf Hape zum neuen CEO des Unternehmens. Er verantwortet somit künftig das gesamte Vermarktungsgeschäft von ARD Media in den Bereichen Bewegtbild und Audio. Nach dem Abgang von Elke Schneiderbanger führt seit Jahresbeginn Ludger Lausberg, eigentlich Geschäftsführer von BR Media, kommissarisch die Geschäfte, Hape soll seinen neuen Posten nun zu einem noch nicht genauer bestimmten Termin im Lauf dieses Jahres antreten. Derzeit ist Hape noch Geschäftsführer des Vermarkters Sky Media, vorherige Stationen waren El Cartel Media und Disney.

"Ich freue mich auf die neue Rolle und die damit verbundenen Aufgaben. Zusammen mit dem gesamten Team der ARD Media gilt es die Relevanz des Vermarktungsportfolios im Werbemarkt zu stärken und in diesen bewegenden Zeiten die Chancen zu nutzen, um die Zukunft erfolgreich zu gestalten", erklärt Hape zu seiner neuen Aufgabe.

Mit Ralf Hape rückt zudem Tobias Lammert mit in die Geschäftsführung der ARD Media auf, wo er sich bereits seit Anfang April wesentlich um die Zusammenarbeit und Kontaktpflege mit den Wirtschafts- und Branchenverbänden sowie den Joint Industry Committees kümmert. Seinen Posten als Marketing- und Vertriebschef bei der WDR Mediagroup behält er trotzdem auch weiterhin bei.

Neben Hape und Lammert komplettiert wie bisher Karsten Simon, Geschäftsführer der hr-Werbung, in seiner Zuständigkeit für den kaufmännischen Bereich das dreiköpfige Geschäftsführungs-Board der ARD Media. In der Geschäftsleitung bleiben zudem unverändert Uwe Esser für TV und Jan Isenbart für Forschung & Service verantwortlich und berichten an Ralf Hape.

"Mit Ralf Hape haben wir einen echten Hochkaräter in der Programmvermarktung für die künftige Aufstellung der ARD MEDIA gewinnen können. Viel Erfahrung in der klassischen Programmvermarktung, eine hohe Streaming-Expertise sowie ein starkes Branchennetzwerk prädestinieren ihn sowohl für das klassische Vermarktungsgeschäft als auch für die Erschließung digitaler Marktpotenziale. Wir freuen uns sehr auf den gemeinsamen Start in eine erfolgreiche Zukunft", sagt Michael Loeb, Chef der WDR Mediagroup und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung von ARD Media. "Mit unserem neuen Geschäftsführungs-Board sind wir bestens für die Herausforderungen der kommenden Jahre gerüstet."