am 21.05.2024 - 11:38 Uhr

Im Herbst wird der Disney Channel die neue Animationsserie "Arielle". Der deutschsprachige Titelsong kommt dabei von 9-jährigen Lana, die es jüngst ins Finale der Sat.1-Show "The Voice Kids" schaffte, wie der Sender am Montag ankündigte. Im Vorfeld der Ausstrahlung startet der Disney Channel darüber hinaus noch eine Mitmach-Aktion, die noch von einem weiteren "The Voice"-Gesicht begleitet wird: Moderatorin Melissa Khalaj.

Sie wird bei der Aktion als Jury-Mitglied fungieren und die Gewinnerkinder mit auswählen. Konkret werden Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren gesucht, die im Refrain des Titelsongs der neuen Serie im Chor mitsingen und darüber hinaus auch im Musikvideo zum Song zu sehen sein werden. Auch Melissa Khalaj wird übrigens im Titelsong von "Disney Junior Arielle" mitsingen.

"Ich freue mich sehr, ein Teil der neuen Animationsserie 'Disney Junior Arielle' zu werden und diese schöne Aktion im Disney Channel für junge Gesangstalente zu begleiten", so Khalaj. "Ich bin mit Disney und den liebenswerten Charakteren und Geschichten großgeworden und kann es kaum glauben nun bei so einem schönen Thema mitwirken zu dürfen." Auf ihre Begleitung bei den Tonaufnahmen und dem Videodreh sei sie schon gespannt. "Da habe ich ja inzwischen sehr viel Erfahrung und kann den Kindern hoffentlich ein paar wertvolle Tipps geben."

Die neue Serie richtet sich an Kinder im Vorschulalter und ist an den Disney-Klassiker "Arielle, die Meerjungfrau" angelehnt. Im Mittelpunkt steht die achtjährige Arielle, eine junge Meerjungfrau, die lernt, dass ihre Kraft darin liegt, ihre Stimme zu nutzen, um sich für Gutes einzusetzen, kraftvoll zu singen und damit Wellen zu schlagen. Die Musik spielt daher in der Serie eine zentrale Rolle.