Programme der Deutschen Welle sind in Belarus ab sofort verboten. Wer mit der Deutschen Welle zusammenarbeitet und etwa Informationen an die Redaktion weitergibt, begeht in Belarus nun eine Straftat. Das Innenministerium in Minsk hat den Ableger DW Belarus nun nämlich als "extremistische Organisation" eingestuft, wie es heißt. Das Regime des Landes sieht durch die DW-Inhalte eigenen Angaben nach die "öffentliche Sicherheit" gefährdet.

Neuer Ärger: Burkina Faso sperrt DW-Webseite