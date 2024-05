Bei RTL Passion und RTL+ geht's bald um die finsteren Machenschaften in Hollywood: Ab Donnerstag, 6. Juni um 20:15 Uhr läuft dort dann die Serie "Swimming with Sharks - Unter Haien in Hollywood". Die Serie aus dem Jahr 2022 feierte in den USA beim Roku Channel Premiere und stand schon wenige Tage später hierzulande bei Magenta TV zum Abruf bereit. Nun folgt die erste Ausstrahlung im linearen Fernsehen.

In der Serie, die von der aus "Beverly Hills, 90210" bekannten Kathleen Robertson erdacht wurde und lose auf dem gleichnamigen Film mit Kevin Spacey aus dem Jahr 1994 basiert, spielt Diane Kruger die Rolle der Joyce Holt, einer berühmt-berüchtigten Chefin einer großen Filmproduktionsgesellschaft.

Lou Simms (Kiernan Shipka) ist Anfang Zwanzig, als sie ihr Praktikum bei Joyce Holt antritt. Es sieht so aus, als versuche Lou inmitten von Intrigen und Manipulation ihren Platz im misogynen Hollywood zu finden – und dabei kläglich scheitert. Doch eigentlich ist alles ganz anders, denn: Tatsächlich ist sie besessen von Joyce und verfolgt ihren ganz eigenen Plan. Und damit der aufgeht, ist ihr jedes Mittel recht. Doch es stellt sich auch die Frage: Ist Joyce wirklich die Böse, für die sie viele halten? Oder ist auch sie am Ende nur Opfer des Systems? Auch sie kämpft mit ihren ganz eigenen Problemen – gegen ihren Ausbeuter-Chef Redmond (Donald Sutherland) und ihren bislang unerfüllten Kinderwunsch.