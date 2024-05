Erfahrung ist viel Wert - ein frischer Blick und neue Ideen jüngerer Leute allerdings auch. Die UFA will dem Problem, dass jüngere Menschen in der Hierarchie naturgemäß häufig noch nicht allzu weit voran gekommen sind, mit der Etablierung des neuen "UFA Horizon Board" begegnen. Zwölf junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen wie etwa Development und Produktion, Redaktion, Technologie und digitale Kommunikation wurden dafür in das interne Gremium berufen.

Als dauerhafter Think Tank sollen sie das Management "bei der Weiterentwicklung des Unternehmens aus verschiedenen Perspektiven heraus aktiv und zukunftsorientiert zu beraten", wie es in der Mitteilung der UFA heißt. So will man Trends frühzeitig identifizieren und Impulse für die Weiterentwicklung der Organisation erhalten.

© UFA Die Mitglieder des UFA Horizon Boards

Konkret gehören dem Horizon Board folgende Mitglieder an: Ceylan Yildirim, Produzentin; Anna von Jagemann, Redaktionsleiterin; Ruslan Mstoian, Junior Delivery Manager IT; Shannon Leslie Cormier, Produktionskoordinatorin; Jonah Ney, Videojournalist; Alina Giese, Managerin Digital Communications; Mischa Bülter-Hoffacker, Assistant Producer; Denise Neustadt, Produzentin; Sophie-Elena Bohle, Legal Counsel; Juliana Maug, Story-Editorin und Diversity-Managerin; Sebastian Haas, Line Producer und Lea Dahmen, Redaktionsleiterin.

UFA-CEO Sascha Schwingel: "Die UFA hat großartige junge Kolleginnen und Kollegen mit enormer Expertise, kreativer Energie und einem feinen Gespür für die Notwendigkeiten weiterer Veränderungen. Das Horizon Board soll diese Energie bündeln, das Management bei konkreten Projekten und übergeordneten Zukunftsfragen beraten und neue Denkstrukturen im Unternehmen etablieren. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."