Im September 2022 zeigte Prime Video die ersten Folgen der ersten Staffel von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht", jener kostspieligen Serie, die dem Streamer gemäß Amazon-Angaben durchaus sehr geholfen haben soll. Es ist die Rede davon, dass die erste Staffel in ihrer Startphase zu mehr Prime-Anmeldungen als alle anderen bisherigen Prime-Inhalte geführt habe.

Mehr als 100 Millionen Menschen sollen die Serie weltweit gesehen haben, behauptet Prime Video. Allein am ersten Tag habe die Serie 25 Millionen Menschen erreicht. Insgesamt sei sie über 32 Milliarden Minuten lang gestreamt worden. Nun ist klar: Die zweite Staffel wird fast genau zwei Jahre nach dem Start von Runde eins debütieren.



Am Dienstag hat der Streamer verraten, dass diese weltweit ab dem 29. August zur Verfügung stehen soll. Das neue Key Visual zur zweiten Staffel bestätigt die Rückkehr von Charlie Vickers in der Rolle des Sauron, der in einer neuen Gestalt erscheint - einer Gestalt, die ihm dabei helfen wird, die Bewohner und Bewohnerinnen von Mittelerde zu täuschen. Etwas nebulös heißt es in einer Medienmitteilung: "Während Freundschaften auf die Probe gestellt werden und Königreiche zu zerbrechen beginnen, müssen die Mächte des Guten immer mutiger darum kämpfen, das zu bewahren, was ihnen wichtig ist."

Zum Cast der zweiten Staffel gehören neben anderen Morfydd Clark als Galadriel, Charlie Vickers als Sauron, Robert Aramayo als Elrond, Charles Edwards als Celebrimbor, Cynthia Addai-Robinson als Königin Regentin Míriel, Trystan Gravelle als Pharazôn, Owain Arthur als Prinz Durin IV, Sophia Nomvete als Prinzessin Disa, Lloyd Owen als Elendil, Markella Kavenagh als Elanor „Nori“ Brandyfuß, Benjamin Walker als Gil-galad, Ema Horvath als Eärien, Daniel Weyman als Der Fremde, Max Baldry als Isildur, Nazanin Boniadi als Bronwyn und Ismael Cruz Córdova als Arondir. Neuzugänge in der zweiten Staffel sind unter anderem Ciarán Hinds, Rory Kinnear und Tanya Moodie. J.D. Payne und Patrick McKay sind die Showrunner und Executive Producer auch der zweiten Staffel des Formats.