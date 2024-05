Sehr zeitnah sollen in Bocholt (Nordrhein-Westfalen) die Produktionsarbeiten für eine neue Staffel des RTL-Reality-Events "Das Sommerhaus der Stars" beginnen. Offiziell hat sich RTL noch nicht zu Kandidatinnen und Kandidaten geäußert. Die "Bild" berichtet am Dienstagnachmittag nun aber über erste angebliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Demnach soll diesmal Theresia Fischer und ihr neuer Freund Stefan mit dabei sein. Theresia Fischer wurde einst in "Germany's Next Topmodel" bekannt. Sie machte einst auch Schlagzeilen, weil sie im damaligen "GNTM"-Finale ihrem damaligen Lebensgefährten das Ja-Wort gab. Inzwischen ist sie mit "ihrer Jugendliebe" liiert, wie "Bild" schreibt.