Auch im Juni wird ProSieben dienstags noch einmal Jenke von Wilmsdorff in die Primetime hieven. Schon bekannt war, dass sich der Reporter am vorletzten Mai-Dienstag mit vielen verschiedenen Facetten der Liebe befassen wird. Am 21. Mai will Jenke unter anderem der Frage nachgehen, "wie wir in Zukunft lieben" und ob eventuell auch KI dabei eine Rolle spielt. Am letzten Mai-Dienstag dann wird Jenkes "Zucker-Experiment" aus dem Vorjahr wiederholt, hier reagiert ProSieben auf die zeitgleiche Relegations-Ausstrahlung in Sat.1.