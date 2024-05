am 16.05.2024 - 15:58 Uhr

Im Vorfeld von Angela Merkels 70. Geburtstag am 17. Juli wird es in der ARD-Mediathek eine Dokuserie über die ehemalige Bundeskanzlerin zu sehen geben. "Vielschichtig und unterhaltsam" sollen die fünf Folgen von einer Kanzlerin erzählen, "deren Erbe zweieinhalb Jahre nach ihrem Abschied aus dem Amt in einem neuen Licht erscheint", wie es heißt.

Konkret steht die Doku-Serie unter dem Titel "Angela Merkel - Schicksalsjahre einer Kanzlerin" ab dem 8. Juli in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit. Darüber hinaus läuft eine Woche später ab 22:30 Uhr auch eine 90-minütige Fassung im Ersten. Hinter der Produktion steht die Firma LOOKSfilm, Produzentinnen sind Birgit Rasch und Ramona Bergmann.

Inhaltlich will sich die Serie auf einige Schlüsseljahre in der politischen Karriere und Kanzlerschaft von Angela Merkel fokussieren. "Es geht dabei auch um Versagen und Schuld, um Verantwortung und Erfolg - und um Haltung", so die Ankündigung der ARD.

Zu Wort kommen unter anderem die Podcasterin und Kommunikationsexpertin Samira El Ouassil, der YouTuber LeFloid, der Journalist Tilo Jung, die ukrainisch-deutsche Politikerin und ehemalige Piraten-Geschäftsführerin Marina Weisband, die Journalistin und Merkel-Biografin Evelyn Roll, der langjährige "Zeit"-Korrespondent Christoph Dieckmann, die Klimaschutzaktivistin Carla Reemtsma sowie Wegbegleiter wie Annegret Kramp-Karrenbauer und Thomas de Maizière.