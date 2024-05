2014 ist bei DMAX erstmals das damals noch neue Format "Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte" zu sehen gewesen. Und damals konnte wohl niemand ahnen, zu welchem Erfolg die Sendung DMAX führen sollte. Längst sind die "Steel Buddies" die erfolgreichste DMAX-Eigenproduktion - doch das hat bekanntlich Begehrlichkeiten auch bei anderen Sendern geweckt.

Das Format um Ober-"Steel Buddy" Michael Manousakis wechselt zu Kabel Eins, dort soll es demnächst unter dem Titel "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" weitergehen. Die Produktion übernimmt dann wieder spin TV, größere Veränderungen wird es wohl eher nicht geben. Das bestätigte auch schon Kabel-Eins-Chef Felix von Mengden, der den Kollegen von DMAX für den "tollen Job" dankte, die diese rund um das Format geleistet hätten.

Der Männersender aus dem Hause WarnerBros. Discovery hat nun jedenfalls angekündigt, im Herbst die letzte Staffel der "Steel Buddies" zu zeigen. Es sei die letzte reguläre Staffel der "originalen" "Steel Buddies", heißt es in einer Pressemitteilung. Diese Formulierung kann man als eine Art Seitenhieb auf Kabel Eins verstehen.

Darüber hinaus hat DMAX nun aber auch angekündigt, die "Steel Buddies" bereits ab dem 3. Juni täglich ins Programm zu nehmen. So will man montags bis freitags ab 17:15 Uhr immer drei Folgen am Stück zeigen. Los geht’s bei Folge eins aus dem Jahr 2014. Insgesamt sind über die Jahre mehr als 130 Folgen entstanden, es dürften also mindestens zwei Monate vergehen, bis DMAX sämtliche Episoden noch einmal ausgestrahlt hat. Die "Steel Buddies"-Wiederholungen ersetzen damit am Vorabend die Formate "Border Control - Spaniens Grenzschützer" und "Der Germinator", die dort bislang noch zu sehen sind.