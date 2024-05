am 27.05.2024 - 13:30 Uhr

Der WDR hat einen neuen TikTok-Kanal gestartet, der sich an 16- bis 24-Jährige richtet und mit dem man dieser jungen Zielgruppe politische Informationen vermitteln, sie aber auch auf Fake News aufmerksam machen will. Anlass für den Start des Kanals mit dem Titel "Planet Politics" ist die EU-Wahl, bei der in diesem Jahr erstmals auch Menschen ab 16 Jahren abstimmen dürfen.

Man wolle "verständliche Einordnungen zu aktuellen, politischen Themen" geben und darüber hinaus auch Verschwörungstheorien und Fake News mit "fundierten Hintergrund-Recherchen entlarven". Host des Formats ist der Journalist Florian Gregorzyk, der für den WDR Newsroom auch den jungen Nachrichten-Podcast "0630" moderiert. Ein Team aus jungen Journalistinnen und Journalisten unterstützt Gregorzyk bei den Recherchen und der Produktion seiner Videos, die regelmäßig – aber ohne festen Publikationsrhythmus – auf dem Kanal erscheinen werden.

In einem ersten Video von "Planet Politics" geht’s um ungültige Wahlzettel bei der kommenden EU-Wahl. Ziel des neuen WDR-Angebots auf TikTok ist es, "eine vertrauenswürdige Quelle für die Nutzerinnen und Nutzer zu sein und Desinformation entgegenzuwirken – auf einer Plattform, auf der Inhalte in der Regel ungeprüft, verkürzt oder gar faktisch falsch in die Welt gesetzt werden können."

"Mal 40 Sekunden, mal 1-2 Minuten – die Videos werden so lang, wie es notwendig ist, um die Inhalte verständlich zu erklären und aufzuarbeiten", sagt Florian Gregorzyk. "Deshalb ist es bewusst Teil des Konzepts, dass wir uns auch mal tief in die Recherche eingraben und sie in längeren Videos abbilden, damit sich die Community eine fundierte Meinung bilden kann."