Sat.1 baute 2024 bislang Frische-Anteil am deutlichsten aus

Nachdem Sat.1 sich im ersten Halbjahr 2023 noch auffällig zurückgehalten hatte und den Wiederholungsanteil trotz des offensichtlichen Aufholbedarfs auf die Konkurrenz sogar noch hochgefahren hatte, zeigt sich in diesem Jahr bislang ein ganz anderes Bild. Im Mai etwa kam Sat.1 auf einen Frische-Anteil von 56 Prozent im Abendprogramm (wir berechnen hier den Anteil an Erstausstrahlungen und Free-TV-Premieren in der Zeit zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht), das waren glatte 20 Prozentpunkte mehr als noch im Mai vergangenen Jahres.

Betrachtet man die Monate Januar bis Mai, dann liegt Sat.1 13 Prozentpunkte über dem Vorjahresschnitt zu diesem Zeitpunkt. Klar, während der Fußball-EM dürfte sich das nun ändern, aber kein anderer Sender geht mit einem ähnlich hohen Aufschlag in die EM-Zeit, ProSieben liegt nach fünf Monaten sogar sechs Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert, Vox vier Prozentpunkte, bei den anderen Sendern tut sich im Jahresvergleich wenig.

Ohnehin zeigte sich im Mai ein recht stabiles Bild: Das ZDF und RTL teilten sich wieder den Platz an der Spitze, Das Erste kam mit leichtem Rückstand auf Platz 3 über die Ziellinie. Mit Abstand am wenigsten frisches Programm hatte Kabel Eins - 17 Prozent sind selbst für die Verhältnisse des Senders ein erstaunlich geringer Wert, während RTLzwei mit 42 Prozent fast an Vox dran war. Vox war unterdessen der Sender, der im Vergleich zum Mai des vergangenen Jahres am stärksten an Frische-Grad eingebüßt hat.

FIX-Punkte

Mai 2024 Vergleich zum

Vormonat Vergleich zum

Mai 2023 Jahresschnitt '24

(vs 01-05/23) ZDF 89 von 100 -4 +2 90

( +0 ) RTL 89 von 100 +0 -2 92

( -2 ) Das Erste 82 von 100 -5 +0 86

( +1 ) ProSieben 59 von 100 -3 -7 55

( -6 ) Sat.1 56 von 100 +1 +20 54

( +13 ) VOX 46 von 100 -6 -14 44

( -4 ) RTLzwei 42 von 100 +1 -2 38

( +1 ) kabel eins 17 von 100 -4 -1 25

( +2 )

Frische-Index-Verlauf bis Mai 2024 Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

