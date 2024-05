RTL wird während der Fußball-Europameisterschaft neue Specials von "Take Me Out XXL" ins Programm nehmen. Vier Folgen sind geplant, die der Privatsender ab dem 22. Juni ausstrahlen wird - auf einem ungewohnten Sendeplatz. Zu sehen gibt's die Kuppelshow nämlich samstags um 21:00 Uhr und damit im Anschluss an das "RTL EM-Studio".

Als Moderator von "Take Me Out XXL" fungiert wieder Chris Tall, der auch in den vergangenen Jahren die Primetime-Ausgaben moderierte, während Jan Köppen stets die klassischen Late-Night-Folgen präsentierte. Unterstützt wird Tall diesmal von der Dragqueen Pam Pengco, die "als DJ und mit ihrem trockenen Humor die Party-Specials bereichern" wird, wie RTL verspricht.

Auch darüber hinaus stellt der Sender schon mal "einige Überraschungsrunden" in Aussicht. Die werden auch durchaus nötig sein, immerhin wird die Sendezeit direkt zum Auftakt bis 23:45 Uhr angegeben. Zu diesem Zeitpunkt folgt das "RTL Nachtjournal", das während der Fußball-Europameisterschaft bekanntlich auch samstags und sonntags senden wird - neben einer zehnminütigen Ausgabe folgt auch noch ein zehnminütiges Fußball-Special mit dem Untertitel "Alle Spiele - Alle Tore".

Auch nach Mitternacht wird RTL übrigens samstags auf "Take Me Out XXL" setzen: Ab 0:05 Uhr sind zwei Wiederholungen der Datingshow geplant, sodass bis nach 4 Uhr morgens geflirtet wird. Produziert wird "Take Me Out XXL" von UFA Show & Factual.