Am 6. Juni, also wenige Tage vor der Wahl des neuen Europaparlaments in Deutschland, strahlt Das Erste eine "Wahlarena" aus, in der Kandidatinnen und Kandidaten jener Parteien eingeladen sind, die im aktuellen Europarlament mit einer nennenswerten Anzahl von Abgeordneten vertreten sind und die in Deutschland über eine gewisse Relevanz aufgrund ihrer bisherigen Erfolge verfügen. Entsprechend nicht eingeladen sind die Spitzenkandidaten des Bündnis Sahra Wagenknecht, die Partei ist schließlich erst vor nicht allzu langer Zeit neu entstanden. Das BSW war mit dieser redaktionellen Entscheidung aber nicht zufrieden – und klagte.