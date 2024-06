Kurzfristige Programmänderung im BR Fernsehen: Der für Montag, den 3. Juni, geplante Staffelstart von "Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger" verschiebt sich wegen der Hochwasserlage in einigen Teilen Bayerns um mehrere Wochen. In der mittlerweile sechsten Staffel der Dokureihe beleuchten Sebastian Bezzel und Simon Schwarz verschiedene Flüsse - aufgrund der katastrophalen Zustände in vielen Landkreisen und der Notlage vieler Menschen im Freistaat sei das derzeit "nicht passend", heißt es vom BR.

Statt der geplanten Doku über den Lech zeigt das BR Fernsehen um 20:15 Uhr stattdessen ein "BR24 Extra" mit Berichterstattung zur aktuellen Hochwasserlage in Bayern. Moderiert wird diese Sondersendung von Christian Nitsche. Das "BR24 Extra" läuft damit parallel zu einem "Brennpunkt" im Ersten und einem "RTL aktuell Spezial". Das ZDF hat zudem für 19:25 Uhr ein "ZDF spezial" angekündigt.

Die sechste Staffel von "Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger" soll nach derzeitigem Stand am 8. Juli im BR Fernsehen starten, zu sehen gibt's dann die Episode über die Donau. Es folgen im Wochenrhythmus die Folgen über Inn, Altmühl, Lech, Isar und Main. In den Folgen beschäftigen sich Bezzel und Schwarz vor allem mit den schönen Seiten und den Wert der Flüsse, heißt es vom BR. "Neben wunderschönen landschaftlichen Erlebnissen, wie z. B. am Isarursprung im Karwendelgebirge und am Lech bei Füssen, hatten wir auch wieder sehr viele amüsante, berührende und abenteuerliche Begegnungen", erklärte Simon Schwarz bei der ursprünglichen Ankündigung der Ausstrahlung. Produziert wird die Doku-Reihe von der Film Five GmbH.

Wer nicht warten will, kann sich die Folgen der neuen Staffel übrigens schon jetzt in der ARD-Mediathek ansehen.

Hier die aktualisierten Sendetermine: