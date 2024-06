ZDFneo hat die Ausstrahlung von neuen Ausgaben der Kochshow "Böhmi brutzelt" mit Jan Böhmermann angekündigt. Die vierte Staffel startet am 20. Juli, insgesamt sechs Ausgaben sind dann immer am Samstagvorabend ab 19:45 Uhr zu sehen. In der ZDF-Mediathek werden die Folgen ebenfalls wöchentlich veröffentlicht, hier geht’s aber schon am Dienstag, den 16. Juli, los.

Die Gäste stammen in der kommenden Staffel teils aus dem Internet und teils aus alteingesessenen Medien. Mit dabei sind etwa die Internet-Sternchen Dagi Bee, Tahsim Durgun und Sveamaus. Die anderen drei Promis, mit denen Böhmermann nicht nur am Herd stehen, sondern auch plaudern wird, sind Olli Schulz, Semino Rossi und Katrin Bauerfeind.

In der Ankündigung der neuen Staffel erklärt Jan Böhmermann auf seine Art und Weise auch, warum er auch im vierten Jahr in Folge mit prominenten Gästen brutzelt. "Um Leute, die Kochshows lieben, und Leute, die Kochshows hassen, gleichermaßen zur Weißglut zu bringen", so der Moderator. Böhmermann produziert die Kochshow zusammen mit Alexander Hesse über die Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld UE GmbH.

Bei der linearen Ausstrahlung konnte sich "Böhmi brutzelt" über die vergangenen Jahre hinweg kontinuierlich steigern - das allerdings in kleinen Schritten auf einem überschaubaren Niveau. 2023 wurden die sechs gezeigten Folgen im Schnitt von 160.000 Menschen gesehen, der Marktanteil lag bei 0,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 2,1 Prozent (alle Daten vorläufig gewichtet) schon deutlich besser aus. Über die genauen Abrufzahlen in der Mediathek macht das ZDF keine Angaben.