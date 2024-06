am 04.06.2024 - 11:17 Uhr

Erst am Sonntagabend sprang Thomas Helmer kurzerhand bei "Schlag den Star" für den verletzten Mehmet Scholl ein, da steht schon sein nächster kurzfristiger Einsatz bevor: Wie RTL am Dienstag mitteilte, wird Helmer im "RTL EM-Studio" als regelmäßiger Experte an der Seite von Moderator Elton zu sehen sein und damit Stefan Kuntz ersetzen.

Kuntz könne sich damit "auf seine Aufgabe als HSV-Sportvorstand konzentrieren", teilte RTL mit. Der 61-Jährige hatte den Posten beim Hamburger SV erst vor wenigen Tagen übernommen. Dass er in der RTL-Show nun doch nicht zu sehen sein wird, ist dennoch überraschend, schließlich hatte der Privatsender gerade erst erklärt, dass Kuntz seiner Aufgabe als Experte trotz des neuen Jobs nachkommen wird - ein Trugschluss, wie sich jetzt herausstellt.

© Sport1 Thomas Helmer moderiert sonst bei Sport1

Stefan Kuntz wird jedoch zumindest in der Riege der weiteren Experten gelistet, die im "RTL EM-Studio" zu Gast sein werden. Darüber hinaus werden auch Lothar Matthäus, Olaf Thon, Reiner Calmund, Mario Basler, Markus Babbel, Erik Meijer, Patrick Owomoyela, Gerald Asamoah, Ansgar Brinkmann, Felix Kroos, Nils Petersen, Peter Stöger und Florian Kohfeldt der 45-minütigen Sendung einen Besuch abstatten.

Zu sehen gibt es die von Raab Entertainment produzierte Show ab dem 15. Juni täglich um 20:15 Uhr. Neben Elton und Thomas Helmer werden dann auch Jan Köppen und Stefan Effenberg als Duo vor der Kamera stehen. Mitja Lafere aus dem NFL-Moderations-Team ist darüber hinaus als Außenreporter dabei.