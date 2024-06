Mit einiger Verzögerung im Vergleich zu anderen Anbietern hat nun auch RTL Deutschland eigene FAST-Channels an den Start gebracht. Der Launch erfolgte dabei ohne großes Aufsehen. Wie eine RTL-Sprecherin gegenüber DWDL.de bestätigte, gibt es die acht verschiedenen Themensender bereits seit dem 15. Mai in den mobilen Apps von RTL+. An diesem Montag hat nun auch der Rollout im Web stattgefunden, ab sofort können die Sender also auch über die Desktop-Version von RTL+ abgerufen werden und stehen so einem potenziell größeren Publikum zur Verfügung.

In den kommenden Monaten will man die Themensender dann auch über die RTL+-App auf den Big Screens zugänglich machen. Wann genau hier mit einem Start zu rechnen ist, ist aber noch unklar. Die Anzahl der Sender soll, sofern sie von den Userinnen und Usern gut angenommen werden, erweitert werden, heißt es von RTL.

Gestartet ist man nun erst einmal mit acht Sendern, die kostenlos zu sehen sind und die sich über Werbung finanzieren. So gibt's eigene Sender für "Shopping Queen", "Alles was zählt", "Bauer sucht Frau" und "Hundkatzemaus", auf denen entsprechende Folgen rund um die Uhr zu sehen sind. Darüber hinaus teilen sich "Alarm für Cobra 11" (20 bis 6 Uhr) und "Balko" (6 bis 20 Uhr) einen Sender.

Auf drei weiteren Sendern gibt’s unterschiedliche Formate zu sehen: Bei RTL Comedy zeigt man Sitcom-Klassiker wie "Nikola", "Das Amt" und "Die Camper", bei RTL Haus & Garten Formate wie "Ab ins Beet!", "Einsatz in 4 Wänden" und "Mieten, kaufen, wohnen". Und dann gibt’s noch RTL Shine, wo vom kleinen Kochformat bis zur ganz großen Show "die besten Highlights aus dem RTL-Kosmos" zu sehen sein sollen.

FAST steht für "Free Ad Supported Streaming Television". Es ist also im Wesentlichen das, was mal das Free-TV mit seiner Werbung war - nur jetzt eben Online: Lineares Programm, unterbrochen mit und finanziert durch Werbung. In den vergangenen rund zwei Jahren sind diese Sender wir Pilze aus dem Boden geschossen - DWDL.de berichtete über den Trend bereits im März 2023. Damals kündigte Henning Nieslony, Chief Streaming Officer RTL Deutschland, auch an, entsprechende Sender noch im Sommer (2023) testen zu wollen. Mit einiger Verzögerung ist man nun also auch bei RTL Deutschland im FAST-Markt angekommen.