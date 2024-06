2006 ist das Reality-Phänomen "The Real Housewives" erstmals in den USA zu sehen gewesen, es folgten diverse Ableger einerseits in den USA selbst, aber auch in vielen anderen Ländern. Insgesamt wurden bis heute 28 Adaptionen auf der ganzen Welt umgesetzt. Nun kommt eine weitere hinzu: Bei RTL+ wird schon bald das neue "The Real Housewives of Munich" zu sehen sein. Darin begleitet man sechs wohlhabende Damen aus München, die einen Einblick in ihr Leben gewähren. Produziert wird das Format von Tresor TV.

Der Start des neuen Reality-Formats steht unmittelbar bevor: Bereits am 6. Juli gibt’s die ersten Folgen bei RTL+ zu sehen, wobei man wöchentlich zwei neue Episoden veröffentlichen wird. Insgesamt hat man bei Tresor TV erst einmal nur sechs Ausgaben bestellt. Fortsetzung bei Erfolg wie immer nicht ausgeschlossen.

Die deutschen "Real Housewives" sind Carina (33), Mutter und Geschäftsfrau, Lili (38), ehemalige Unternehmensberaterin, Seher (38), Immobilienkauffrau und Ambassador für Frauennetzwerke und Werbepartner, Natalie (37), Profi im Immobilienbereich, Pegah (31), Leistungsfachbearbeiterin und Joana (46), Designerin. Sie alle beschreibt RTL als "charismatisch, extrovertiert und unterhaltsam – und natürlich extrem wohlhabend".

Und so umschreibt RTL+ den Inhalt der sechs Folgen: Egal ob sie ihren Wohlstand einer Heirat oder Erbschaft zu verdanken haben oder ihn sich als Selfmade-Millionärin hart erarbeitet haben – sie alle zeigen gerne ihren Luxus und nehmen die Zuschauer:innen mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt. Jede der sechs Folgen dreht sich um ein besonderes Event, das im Mittelpunkt der Handlung steht: sei es eine luxuriöse Geburtstagsfeier, eine aufregende Reise oder ein hochkarätiges Skirennen, bei dem alle Housewives zusammenkommen.