Bevor die RTL+-Miniserie "Ich bin Dagobert" am Mittwochabend in Köln beim Seriencamp ihre Premiere feiert, hat Beta Film gute Nachrichten aus dem internationalen Vertrieb zu verkünden: Der von Zeitsprung Pictures produzierte Sechsteiler wird auch in den USA und Kanada bei MHz zu sehen sein, in Australien hat SBS zugeschlagen, dazu kommen Verkäufe innerhalb Europas nach Dänemark (DR), Lettland (TET) und Ungarn (RTL).

Die Serie basiert auf der Geschichte des Kaufhauserpressers Arno Funke, der in den frühen 90ern versuchte, den Karstadt-Konzern zu erpressen. Insgesamt gab es 30 versuchte Geldübergaben, bei denen in der Regel raffinierte technische Konstruktionen zum Einsatz kamen - was Stoff für umfangreiche Berichterstattung in den Medien lieferte und dem Erpresser auch öffentlich Sympathien einbrachte. Die Serie will "die Person hinter dem schillernden Verbrecher" zeigen, Funke selbst war Berater bei dem Projekt.

Den Namen "Dagobert" erhielt Arno Funke in den Medien, weil die Bereitschaft zur Geldübergabe durch eine Zeitungsanzeige mit dem Text "Dagobert grüßt seine Neffen" signalisiert werden sollte. Da die Disney-Figur Dagobert Duck im englischen Original gar nicht Dagobert, sondern Scrooge McDuck heißt, wird die Serie international übrigens auch als "I am Scrooge" vermarktet.

Die Hauptrolle des Dagobert übernimmt Friedrich Mücke, in weiteren Rollen sind unter anderem Mišel Matičević, Sonja Gerhardt, Moritz Führmann, Bettina Lambrecht und Doğuhan Kabadayı zu sehen. Autor der Serie ist Ronny Schalk, Produzenten bei Zeitsprung Pictures sind Dominik Frankowski, Till Derenbach und Michael Souvignier. Regie führt Hannu Salonen und hinter der Kamera ist Felix Cramer. Seitens RTL+ sind Nico Grein als Executive Producer und Hauke Bartel als Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland zuständig. Der Starttermin bei RTL+ ist noch nicht bekannt.